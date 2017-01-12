Мини-футбол Беларуси: тренерские курсы на получение диплома категории B проходят в Минске

Новости Беларуси. Отечественные мини-футбольные специалисты получили возможность обзавестись новыми знаниями и повысить мастерство. В Минске проходят тренерские курсы на получение диплома категории B. Такая квалификация дает возможность работать в любой стране, которая является членом УЕФА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктор Шукан, директор тренерского образования АБФФ:

Еще немногие европейские ассоциации начали обучение тренеров по этому виду спорта. Мы являемся одной из первых (я думаю, где-то вторая, третья) страной, которая начала проводить.

Подобного рода курсы в нашей стране проходят впервые. Приглашение на них получили все рулевые клубов Высшей лиги чемпионата Беларуси. А главными спикерами стали тренер сборной Финляндии, а также инструктор ФИФА хорват Мико Мартич.

Мико Мартич, инструктор ФИФА:

Я уже второй раз в Беларуси. Когда был здесь несколько лет назад в качестве инструктора ФИФА, я оценил высокий уровень знаний у здешних тренеров. К тому же вместе с финской сборной мы играли против белорусов. Так что знаю, что у вас сильная национальная сборная и внутренний чемпионат. А эти курсы, без сомнения, очень серьезный шаг для дальнейшего развития мини-футбола в стране.