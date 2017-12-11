Чемпионат Беларуси по хоккею: кто попал в шестерки и чем удивил болельщиков «Химик»

Новости Беларуси. На дворе декабрь – начало календарной зимы. А значит, самое время бросить взгляд на Чемпионат Беларуси по хоккею. Там на неделе начался второй этап, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. 12 команд-участниц теперь соревнуются в шестерках (определяют участников плей-офф и 4 неудачников, которых ждет понижение в классе).

Глобальных сюрпризов, пожалуй, не было. В первую шестерку попали те же клубы, что и год назад. К локальным и приятным неожиданностям отнесем укрепление позиций «Химика». Новополоцкий клуб, славный своей школой, в этом чемпионате не выглядит мальчиком для битья: всерьез сражается за выход в плей-офф и сохранение места в экстралиге.

Вячеслав Федоренков, журналист газеты «Прессбол»:

Бывают времена безденежья, когда всё плохо, всё валится и команда буквально на грани приостановления своего существования. Этого не произошло. Что-то делалось. Возможно, нашлись какие-то средства. Тренерские и игровые кадры на уровне воспитанников своей школы были неплохие.

До последнего на попадание в верхнюю половину таблицы претендовала молодежная сборная. Однако парни Юрия Файкова оступились в последнем матче. Впрочем, главное для молодежки – все-таки не выступление в эстралиге, а планетарный форум.

Юрий Файков, главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-20):

Если бы мне кровь из носа надо было бы в эту шестерку попадать, мы бы с Михал Михалычем тогда не разговаривали бы по поводу Литвинова, Дроздова. Мы готовим людей. Нам не важно, лишь бы там все хорошо было. Вячеслав Федоренков:

Это не цель «молодежки» – занимать какие-то высокие места. Их цель – обкатывать сначала. Молодежный чемпионат мира будет в декабре, потом юноши к чемпионату мира апрельскому. Они делают свою задачу, делают ее неплохо, качественно, по крайней мере, учитывая, какие позиции занимает команда на самом чемпионате. Пока на данный момент U-20 и U-18 у нас в элите. Дай Бог, чтобы так оно и продолжилось.

Главная претензия к первому этапу чемпионата Беларуси – слишком большая разница в классе между условной «Юностью» и условным «Могилевом». Согласитесь, большой пользы от победы со счетом 13:2 нет ни для одной из сторон. Отсюда и объяснимое раздражение фаворитов.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность-Минск»:

Самое страшное – вот эти матчи проходные. 22 матча сыграет команда и одно поражение чистое. Зато вторая часть чемпионата обещает быть интересной и цельной. По крайней мере в первой шестерке количество разгромных счетов сократится до минимума. К тому же, на победу в «регулярке» и гарантированное место в Континентальном кубке шансы есть сразу у 4 команд. Помимо отлично проведших первый этап «Шахтера» и «Юности», это действующий чемпион Неман, а также «Гомель». «Металлург» и «Динамо-Молодечно» выглядят слабее, однако и они в состоянии потрепать любую из команд-фаворитов.

Вячеслав Федоренков:

С удовольствием отмечаю, что очень большая плотность, по крайней мере, в первой четверке. А это уже непредсказуемость. А это уже шаг вперед по сравнению с прошлым чемпионатом. Михаил Захаров:

Мы растем, как хоккеисты в шестерке. Все раньше знали, какие счета будут. Сейчас намного интереснее.