Чемпионат Беларуси по хоккею: "Керамин" встретился с "Металлургом"

17 сентября прошли четыре матча шестого тура чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге.

В Минске лидер сезона "Керамин" встречался со жлобинским "Металлургом", облюбовавшим тепленькое местечко в середине турнирной таблицы. К удивлению болельщиков, собравшихся в ледовом дворце, счет открыли гости. На десятой минуте отличился Павел Волчек. Спустя всего две минуты хозяева отыгрались - шайба на счету Михалева. А затем все стало на свои места.

Во втором периоде Ковыршин и Страхов, а в третьем Андрющенко оформили победу драконов - 4:1 в пользу Керамина.

Результаты других матчей тура:

"Керамин" -"Металлург" 4:1

"Химволокно" - "Гомель" 1:2

"Неман" - "Динамо" 4:3

"Брест" - "Юность" 1:4

Отметим непростую викторию "Гомеля" поединке с "Химволокно".