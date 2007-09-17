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Чемпионат Беларуси по хоккею: "Керамин" встретился с "Металлургом"

17 сентября 2007 13:17
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17 сентября прошли четыре матча шестого тура чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге.

В Минске лидер сезона "Керамин" встречался со жлобинским "Металлургом", облюбовавшим тепленькое местечко в середине турнирной таблицы. К удивлению болельщиков, собравшихся в ледовом дворце, счет открыли гости. На десятой минуте отличился Павел Волчек. Спустя всего две минуты хозяева отыгрались - шайба на счету Михалева. А затем все стало на свои места.
Во втором периоде Ковыршин и Страхов, а в третьем Андрющенко оформили победу драконов - 4:1 в пользу Керамина. 

Результаты других матчей тура:

"Керамин" -"Металлург"       4:1
"Химволокно" - "Гомель"   1:2
"Неман" - "Динамо"             4:3
"Брест" - "Юность"               1:4

Отметим непростую викторию "Гомеля" поединке с "Химволокно".

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