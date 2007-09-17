Чемпионат Беларуси по хоккею: "Керамин" встретился с "Металлургом"

В Минске лидер сезона "Керамин" встречался со жлобинским "Металлургом", облюбовавшим тепленькое местечко в середине турнирной таблицы. К удивлению болельщиков, собравшихся в ледовом дворце, счет открыли гости. На десятой минуте отличился Павел Волчек. Спустя всего две минуты хозяева отыгрались - шайба на счету Михалева. А затем все стало на свои места.
Во втором периоде Ковыршин и Страхов, а в третьем Андрющенко оформили победу драконов - 4:1 в пользу Керамина.
Результаты других матчей тура:
"Керамин" -"Металлург" 4:1
"Химволокно" - "Гомель" 1:2
"Неман" - "Динамо" 4:3
"Брест" - "Юность" 1:4
Отметим непростую викторию "Гомеля" поединке с "Химволокно".