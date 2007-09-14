Футбол: эхо отборочных матчей

Нападающий Ливерпуля Андрей Воронин может больше не сыграть за сборную Украины. Пока ее тренирует Олег Блохин.

Главком "желто-синих" раскритиковал игру одного из ведущих своих футболистов после домашнего проигрыша в матче отборочного турнира чемпионата Европы сборной Италии. По мнению наставника украинцев, Воронин виновен в победном голе итальянцев. Футболист в долгу не остался и прямо во время матча высказал свое недовольство уже Блохиным. По окончании встречи агент Воронина заявил, что его клиент в ближайшие дни сделает заявление по поводу сложившейся ситуации.

Луис Фелипе Сколари - главный тренер сборной Португалии и участник еще одного громкого футбольного скандала - свое заявление уже сделал. Напомним по окончании матча португальцев и сербов, недовольный результатом он ударил по лицу защитника гостей Ивицу Драгутиновича.

"Я приношу извинения болельщикам за этот инцидент. Я лишь пытался защитить Кварешму. Драгутинович возник прямо передо мной, но я его не трогал".

УЕФА начала дисциплинарное расследование в связи с этими событиями. Слушание дела пройдет 19 сентября, тогда и узнаем какое наказание постигнет Сколари.