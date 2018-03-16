«Челси» могут конфисковать у Абрамовича британские власти

Новости мира. Роман Абрамович рискует лишиться своей главной игрушки. Футбольный клуб «Челси» могут конфисковать британские власти, которые сейчас готовят новый закон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Как ожидается, он наложит персональные санкции на российских олигархов, выведших деньги на запад. Если будут найдены доказательства, что Роман Абрамович приобретал активы в Британии за добытые незаконным путем деньги, то эти самые активы, в том числе и футбольный клуб «Челси», могут конфисковать.