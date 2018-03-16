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«Челси» могут конфисковать у Абрамовича британские власти

16 марта 2018 19:03
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Новости мира. Роман Абрамович рискует лишиться своей главной игрушки. Футбольный клуб «Челси» могут конфисковать британские власти, которые  сейчас готовят новый закон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Челси» могут конфисковать у Абрамовича британские власти-1

Как ожидается, он наложит персональные санкции на российских олигархов, выведших деньги на запад. Если будут найдены доказательства, что Роман Абрамович приобретал активы в Британии за добытые незаконным путем деньги, то эти самые активы, в том числе и футбольный клуб «Челси», могут конфисковать.

# Фотофакт # Скандал # Роман Абрамович

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