ЧЕ по художественной гимнастике: юниорская команда Беларуси завоевала «серебро»

Новости Беларуси. В Минске взял старт чемпионат Европы по художественной гимнастике. 2 мая в утренней сессии программы белорусские юниорки в групповых упражнениях в многоборье завоевали серебряные награды. Дебютантки пропустили вперёд лишь восточных соседок из России. И теперь наши девушки в заключительный день форума будут соревноваться в финале отдельного упражнения с пятью мячами.

Юные белоруски, что говориться, своим дебютом, открыли чемпионат Европы, на полдня раньше, чем официальная церемония открытия форума. Промежуточный результат, третья позиция, весьма внушительный. Однако родные стены вдохновляют на большее. И в итоге серебряная награда в групповых упражнениях в многоборье. Главный тренер Ирина Лепарская плакала от счастья. «Золото»у России, «бронза» у команды Израиля. Теперь маленькие грации выступят в финале отдельного упражнения с пятью мячами.

Именно зрители вдохновили Екатерину Галкину. Девушка в упражнении с обручем показала 4-ый результат, а с мячом 6-ой.

Зато в командном первенстве вместе с Мелитиной Станютой, белоруски уверенно встали на вторую позицию. Наша школа художественной гимнастики никого не оставляет равнодушным, сообщили в программе «СТВ-спорт» на СТВ.

В закулисье переживала за своих подопечных и бронзовый призёр Олимпийских игр Любовь Черкашина. Ведь всего 4 года назад именно на этом ковре она стала двукратной чемпионкой Европы.

3 мая — день финалов. Пожелаем нашим девушкам удачи, ведь они достойны и пьедестала и зрительских нескончаемых оваций.