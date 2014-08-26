Прямой эфир

ЧЕ-2014 по водным видам спорта. Белорусских медалистов встретили на родине

26 августа 2014 11:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 25 августа в Минск с чемпионата Европы по водным видам спорта вернулась белорусская сборная.

В Берлине белорусские спортсмены завоевали 3 награды - золото, серебро и бронзу.

Примечательно, что успеха добились представители сильного пола – пловцы Евгений Цуркин и Павел Санкович, а также прыгуны в воду Вадим Каптур и Евгений Королев.

Первых почестей на родной земле спортсмены удостоились в аэропорту.

Евгений Цуркин, чемпион Европы по плаванию:
Золото - оно везде золото. Я счастлив, рад! Я долго к этому шел, верил, надеялся. Спасибо всем, кто поддерживал, болел! Впечатления от соревнования сложились положительные. Золотой полтинник скрашивает мое выступление на сотне.

 

# Плавание # Евгений Цуркин

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь завоевала 5 золото на юношеской Олимпиаде в Нанкине
25 августа 2014 18:59

Беларусь завоевала 5 золото на юношеской Олимпиаде в Нанкине

Рэпер 50 Cent предложил боксеру $750 тысяч долларов за чтение «Гарри Поттера» без ошибок
25 августа 2014 11:27

Рэпер 50 Cent предложил боксеру $750 тысяч долларов за чтение «Гарри Поттера» без ошибок

Владимир Самсонов стал победителем Открытого чемпионата Беларуси по настольному теннису
25 августа 2014 10:50

Владимир Самсонов стал победителем Открытого чемпионата Беларуси по настольному теннису