ЧЕ-2014 по водным видам спорта. Белорусских медалистов встретили на родине

Новости Беларуси. 25 августа в Минск с чемпионата Европы по водным видам спорта вернулась белорусская сборная.

В Берлине белорусские спортсмены завоевали 3 награды - золото, серебро и бронзу.

Примечательно, что успеха добились представители сильного пола – пловцы Евгений Цуркин и Павел Санкович, а также прыгуны в воду Вадим Каптур и Евгений Королев.

Первых почестей на родной земле спортсмены удостоились в аэропорту.

Евгений Цуркин, чемпион Европы по плаванию:

Золото - оно везде золото. Я счастлив, рад! Я долго к этому шел, верил, надеялся. Спасибо всем, кто поддерживал, болел! Впечатления от соревнования сложились положительные. Золотой полтинник скрашивает мое выступление на сотне.