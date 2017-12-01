Цены будут достаточно приемлемые: в продаже скоро появится спортивная форма к ОИ-2018

Новости Беларуси. Пока белорусские атлеты готовятся к зимним Олимпийским играм, над их внешним видом работают известные отечественные дизайнеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В октябре Юлия Латушкина и Людмила Лабкова представили Президенту две концепции олимпийской формы для наших спортсменов. Тогда и прозвучало поручение главы государства сделать «форму для избранных» доступной каждому белорусу. Теперь время позаботиться и о стиле болельщиков.

Больше года осталось до старта Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, а гардероб для нашей олимпийской сборной уже подобран. Но и про болельщиков не забыли: капсульная коллекция в стиле casual совсем скоро появится в продаже.

Александр Яковчиц, заместитель председателя концерна «Беллегпром»:

Мы не будем ограничиваться, конечно, Минском, вся эта продукция будет в регионах. Цены будут достаточно приемлемые. Очень хочется, чтобы вся страна превратилась в большой фан-клуб. Мы приглашаем все крупные сетевые компании, универмаги, торговые дома для того, чтобы они смогли в торговых залах сформировать свои отдельные островки, где представят капсульную коллекцию.

Коллекция чем-то похожа на форму самих олимпийцев, что только радует болельщиков. Единение и поддержка – наших будет заметно сразу! Линию одежды создавали мастера концерна «Беллегпром» во главе с известным белорусским дизайнером Людмилой Лабковой.

Людмила Лабкова, дизайнер:

Скорее всего, первыми эту коллекцию мы отошьем для белорусских журналистов. Для того, чтобы именно в этой одежде было удобно работать – вы знаете, работа у вас динамичная. Символика-то белорусская, белорусский орнамент, специально составленный для мероприятия, для Олимпиады, для поездки наших спортсменов. И в этот орнамент заложено все самое лучшее.

Платья, свитшоты, куртки и аксессуары. А для стильных семей популярные сегодня «семейные образы» – похожие комплекты взрослых и детских изделий. В разработке коллекции одежды для Олимпийских игр участвовали ведущие белорусские производители.

Владислав Щербицкий:

Достаточно стильная форма, очень удобная. Я как спортсмен тоже себе такую бы приобрел.

Евгений Лукуть:

Очень интересная задумка дизайнеров. Не только спортивная, но и для всей семьи: для мамы, для папы и для ребенка.