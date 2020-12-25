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Центральный поединок проходил в Гомеле. Чем закончились матчи хоккейной экстралиги А?

25 декабря 2020 19:41
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Новости Беларуси. 24 декабря в экстралиге А чемпионата Беларуси по хоккею состоялись четыре матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Центральный поединок проходил в Гомеле, где местный клуб принимал «Шахтер».

Центральный поединок проходил в Гомеле. Чем закончились матчи хоккейной экстралиги А?-1

Перед матчем команды находились на соседних строчках в таблице: «рыси» шли третьими, «кроты» – вторыми. Начало матча осталось за гостями – героем дебюта стал Александр Жидких. В первой 10-минутке ветеран «Шахтера» забросил сам и помог отличиться в большинстве Илье Казнадею. Но два гола после трех бросков хозяев не надломили, более того, во втором периоде «Гомелю» удалось отыграться. Сначала Елисеенко запулил под перекладину, а потом Скоренов здорово сыграл на добивании.

Центральный поединок проходил в Гомеле. Чем закончились матчи хоккейной экстралиги А?-4

Встреча перешла в овертайм, где «зарешал» лучший бомбардир прошлого сезона. Никита Ремезов перехватил шайбу в центре площадки, продвинулся к воротам и успешно реализовал выход один в ноль. 3:2 – теперь перевес «Солигорска» над «Гомелем» составляет 3 очка.

В других матчах лидер экстралиги «Юность» победила «Металлург» – 2:0, «Локомотив» уступил «Динамо-Молодечно» – 1:4, а «Неман» разгромил «Могилев» – 5:0.

# Хоккей Беларуси # Александр Жидких # Илья Казнадей # Никита Ремезов # Фотофакт

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