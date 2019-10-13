«Бывают очень приятные открытия». Кто из белорусов получит лицензию на ОИ-2020

Новости Беларуси Олимпиада. В мире спорта это самое магическое слово. Любой атлет мечтает хотя бы побывать на главном старте четырехлетия, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Там собирается все элита, весь цвет спортивного общества. Ни для кого не секрет, что вся жизнь спортсмена, по сути, это четырехлетний цикл: от одной олимпиады и до другой олимпиады. До старта турнира в Токио остается совсем немного времени. И каждый из участников захочет доказать, что именно он быстрее, выше, сильнее.

Квалифицироваться на Олимпиаду – это уже подвиг. Ведь соискателей лицензий тысячи, а сами квоты – товар штучный. К слову, разыгрываться право поездки в Японию будет вплоть до начала июля. Но есть те, кто может не переживать и спокойно готовиться к Токио-2020. Анжелика Урман подсчитала количество наших спортсменов, которые уже отобрались на Олимпиаду. 62 лицензии и 30 из них – именные. Таков на сегодняшний день наш олимпийский багаж.

Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Беларуси:

Если сравнивать с аналогичным периодом накануне Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, то картина получается примерно такая же. Тогда был 61 спортсмен, 13 видов спорта, 38 видов программ. Чуточку хуже, чем перед лондонской Олимпиадой, но тогда впервые в суверенной истории право выступить на Олимпиаде добились наши футболисты. Если мы условно их отнимем, то картина примерно такая же получится, как и сейчас.

В каждом виде спорта отбор на главные игры четырехлетия идет по своему графику и расписанию. В некоторых зарабатываются рейтинговые очки, в других нужно быть на пьедестале мировых и европейских чемпионатов. На сегодня белорусы заработали квоты в 13 видах. Среди них и те, в которых мы традиционно сильны: гребля на байдарках и каноэ, гребля академическая. 12 спортсменов в первой из этих дисциплин и 4 во второй. Наши грации получили 7 лицензий. В художественной гимнастике белорусские представительницы одни из законодательниц мод. Как собственно и во всех видах борьбы. Но здесь у нас пока откровенный недобор: по одной лицензии у вольников и классиков.

Небезосновательно рассчитываем на олимпийский успех отечественных легкоатлетов, хотя с мирового первенства в Дохе они и вернулись ни с чем. Сейчас у нас 16 лицензий, к слову, все они именные. Среди тех, кто уже отобрался, как опытные Недосеков, Талай, Холодович, Мазуренок, Герман, так и молодые атлеты. Владимир Нестерович:

Двери ни для кого не закрыты. В следующем году практически по всем видам спорта будет продолжаться отбор, набираться рейтинговые очки, выполняться необходимые требования. Наши спортсмены приложат максимум усилий, чтобы добиться права выступать на очередных летних Олимпийских играх. Многочисленной обещает быть и белорусская дружина пловцов, пока здесь 10 лицензий. Особо хочется отметить Игоря Бокия, того самого 11-кратного паралимпийского чемпиона, обладателя 10 действующих мировых рекордов в паралимпийском плавании. Он выполнил квалификационные требования на дистанции 200 метров вольным стилем и выступит в Токио в состязаниях здоровых спортсменов.

Молодая кровь в команде – Анастасия Шкурдай. Для нее это будет дебютная Олимпиада.