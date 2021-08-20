Будут соревнования по брейк-дансу, а некоторые дисциплины уберут. Что изменится на Олимпиаде-2024?

306 комплектов медалей разыграют участники парижской Олимпиады, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Она пройдет в 2024 году. Ожидается, что в столице Франции выступят более 10 тысяч атлетов. Они будут соревноваться в 32 видах спорта.
306 комплектов медалей разыграют участники парижской Олимпиады, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Она пройдет в 2024 году. Ожидается, что в столице Франции выступят более 10 тысяч атлетов. Они будут соревноваться в 32 видах спорта.
По сравнению с Токио-2020 в программе произошли некоторые изменения. Так, в Париже дебютирует брейк-данс. Исключены бейсбол, софтбол и каратэ. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.