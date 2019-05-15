«Будем бороться за медали»: 16 мая в Минске стартует тестовый турнир по велоспорту на треке

Новости Беларуси. Только завершились соревнования по велогонкам на шоссе, как уже 16 мая в рамках Международной велосипедной недели стартуют тестовые соревнования на треке «Гран-при Минска», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Состязаться будут около 200 участников. Утром у спортсменов пройдет официальная разминка, а сами соревнования откроет командный спринт у женщин в 17:00.

Игорь Каминский, главный тренер юниорской сборной Беларуси по велогонкам (спринт): С заявкой на эти старты я уже определился. На этих соревнованиях в некоторых видах юниорские составы будут пробовать выполнить нормативы на первенстве Европы, где планируется их выступление. Некоторые контрольные нормативы у них уже есть для выступления на этих стартах, сейчас будем показывать оставшиеся.

Андрей Лукашевич, мастер спорта по велогонкам на треке:

Эти соревнования – это мы уже вышли на какую-то скорость, на какую-то силу. Конечно же, будем бороться за медали. Определенно. Но все равно в приоритете идут Европейские игры, чемпионат Европы после них через некоторое время.

Соревнования пройдут с 16 по 19 мая. Их примет велотрек «Минск-Арены».