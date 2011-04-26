Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата ФК «Минск» из-за разброда в своей обороне потерпел очередное поражение

Уже шестой апрельский тур национального чемпионата был сыгран в минувшую субботу, а ведь это еще не все. Впереди – седьмой по календарному расписанию. Благо для футболистов и тренеров «Минска» перед следующей встречей есть шесть дней для того, чтобы разобраться в самих себе.

Стартовый рывок горожан явно не получился. В последних трех встречах подопечные Виталия Тараканова терпели лишь поражения. В чем главная причина такого бесславного выступления – сказать, как ни странно, просто: оборона столичной команды нынче явно не блещет.

В субботней встрече с «Витебском», которую горожане проводили на аварийном «Торпедо», в куда более аварийном состоянии оказалась, скорее, оборона хозяев, чем стадион. Правда, начало встречи не предвещало тучу критических стрел в адрес защитного рубежа минчан. Действовал квартет защитников спокойно и уверенно, раза за разом неспешно начиная атаки своей команды, иногда даже подключаясь к активным действиям.

Однако первый же удар в створ ворот Симоса Скиндериса, который, впрочем, стал первым вообще в матче, оказался результативным. Олег Скидан убежал на рандеву с голкипером «Минска» и наказал оборону хозяев в первый раз, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Пропустив, минские футболисты заиграли поживее, однако порой увлекались атакой, чем вполне мог воспользоваться Алексей Кучук, пытавшийся убежать от защитников дважды. Но все было напрасно.

За свою расточительность, а в ходе еще одной контратаки гости не то что могли, попросту должны были забивать, в конце первого тайма футболисты с берегов Двины чуть не поплатились. Благодарить оборонцем «бордового» «Витебска» за это спасение стоило своего вратаря Дмитрий Гущенко.

В перерыве горожан ждал, как принято выражаться, серьезный разговор. Тем не менее, едва выйдя на поле после антракта, «Минск» вновь пропустил. И вновь при полном попустительстве центральных защитников. С третей попытки свой момент все-таки реализовал Алексей Кучук. По такой игре не представлялось возможным, что хозяева сумеют отыграть 0:2 на торпедовском табло. В отличие от минской обороны, витебская защита играла практически без видимых огрехов.

К чести местных футболистов и, как показалось, к счастью поклонников «Минска» на 82-й минуте Роман Василюк вернул поединку интригу и драматизм. Впрочем, буквально в следующей атаке и то, и другое окончательно убил украинец Сергей Глазюков. 3:1 – побеждает «Витебск».

Удивительно, но пока подопечные Сергея Боровского играют удачнее на выезде. Из семи набранных в этом сезоне очков шесть добыты «северянами» на чужих полях, в логове соперников, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».