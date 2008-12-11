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Борисовский "БАТЭ" достойно завершил выступление в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне

11 декабря 2008 08:49
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Накануне в Турине белорусы сыграли вничью с футбольным грандом "Ювентусом".В первом тайме игроки обеих команд редко угрожали воротам друг друга, а вот после перерыва игра заметно оживилась. В самом начале второго тайма хозяева имели две выгоднейшие возможности поразить ворота Сергея Веремко, но даже пенальти не был реализован. Отметим, борисовский клуб стал первым представителем белорусского футбола в групповом турнире Лиги чемпионов. Сегодня игроки "БАТЭ" вернутся из Италии на родину.
# ФК БАТЭ

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