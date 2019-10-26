«Более физическая тут игра идет». «Цмоки» потерпели поражение в матче Единой лиги ВТБ

Новости Беларуси. Баскетбольные «Цмоки» потерпели поражение в матче Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

26 октября подопечным Ростислава Вергуна противостоял российский УНИКС, который занимает восьмое место турнирной таблице, в то время как наши парни располагаются на последней 13 строчке. Белорусы смогли дать бой и уступили с разницей всего лишь четыре очка. Финальный счет матча – 84:80 в пользу гостей.

Максим Салаш, нападающий БК «Цмоки-Минск»:

Очень равная игра была. Где-то какие-то небольшие ошибки, возможно, в защите. ВТБ будет посложнее, более физическая тут игра идет, надо перестраиваться. Даже тяжело играть через три дня. Настроились хорошо сегодня, сражались, поэтому все нам по силам.