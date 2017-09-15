Более 200 атлетов из 11 стран примут участие в Гран-при по вольной борьбе на призы Александра Медведя

Новости Беларуси. Более двухсот борцов поспорят за награды 47-го международного турнира по вольной борьбе серии Гран-при на призы трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, сообщили в программе «СТВ-спорт».

В столицу прибыли спортсмены из 11 стран.

Первый соревновательный день – уже завтра, 16 сентября. В 17 часов во Дворце спорта начнется торжественная церемония открытия, а позднее пройдут финальные поединки в восьми весовых категориях: четырёх у мужчин и четырёх у женщин. Кроме того, в рамках турнира состоятся сражения в трёх весах борьбы пахлавани.



Для сборной Беларуси данный турнир – это, в первую очередь, возможность просмотреть ближайший резерв, так как для основного состава сезон уже завершился. Особый колорит турниру придаст юбилей Александра Медведя.