Более 126 игроков борются за победу на международном шахматном турнире Minsk Open

Новости Беларуси. 126 шахматистов: профессионалов и любителей поспорят за престижные награды и солидный призовой фонд в 75 миллионов белорусских рублей. Турнир Minsk Open стартовал в столичном Дворце шахмат и шашек. Традиционный и ежегодный он пользуется популярностью у зарубежных спортсменов. Так, в Минск прибыли представители России, Украины и Азербайджана.

Minsk Open проходит по швейцарской системе, а это значит, что здесь нет ни возрастной, ни гендерной градации.

На турнир может заявиться даже любитель. В первом туре соперников выбирает компьютер.

Каждый спортсмен проведёт 9 встреч, и 23 июля будет объявлен победитель, который получит 20 миллионов 500 белорусских рублей и, конечно же, международные рейтинговые очки. Но если личные баллы получит каждый участник, то денежную премию только первая двадцатка спортсменов. Занявшие места с 17 по 20 пополнят свои кошельки на 700 тысяч рублей. 1-й номер женской сборной Беларуси Анастасия Зезюлькина уже давно сражается с мужчинами на равных.

На олимпиадах шахматисты выступают в командном первенстве на таких турнирах, как Minsk Open, борьба идёт в личном зачёте. Гости из Азербайджана привезли маститых игроков. Кямал Агасиев — международный мастер.

Минск давно привык к большим спортивным форумам, шахматные состязания не исключение. Уже в декабре ожидается приезд сильнейших игроков Европы по блицу и быстрым шахматам, турнир пройдёт на главной арене страны — «Минск-Арене», сообщили в программе «СТВ-спорт».