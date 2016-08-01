Бои на подушках и метание брёвен: спортивно-семейный праздник прошёл под Гомелем

Новости Беларуси. Фрисби, гири, бои на подушках и метание брёвен. Под Гомелем прошел крупнейший спортивно-семейный праздник, где собрались около тысячи человек.

Вячеслав Цыбульник, заместитель председателя Гомельской областной организационной структуры БФСО «Динамо»:

Цель этого праздника – создать наиболее благоприятные условия, чтобы могли отдохнуть, прекрасно провести время, пообщаться.

Дмитрий Левков участник слёта:

Не поленились, приехали из Жлобина. Семьей поддерживаем такие спортивные мероприятия. Участвуем и у себя дома. Стараемся побольше уделять внимания спорту.

Пока отцы семейств определяли сильнейших в метании брёвен и перетягивании каната, их дети соревновались в меткости.

Кстати, самому юному участнику спортивного пикника не исполнилось ещё и года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артём Лыневский:

Мне очень понравилось. Я, вообще, люблю на День здоровья выезжать куда-нибудь на природу с папой. Еще мне понравились семейные соревнования.

Анна Лыневская:

Прыгали, бегали, стреляли. А еще раздавали бесплатное мороженое, так мы поели его.