Александр Стрижак, главный тренер сборной Беларуси по боксу: Любимчик у меня тот, кто побеждает

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает главный тренер сборной Беларуси по боксу Александр Стрижак.

Скажите нам как на духу, сколько лицензий должны завоевать наши боксеры в Рио-де-Жанейро, чтобы вы остались удовлетворены?

Александр Стрижак:

Одну лицензию мы имеем. Это Дмитрий Асанов. Он еще раз подтвердил, что один из лучших в весовой категории 56 кг. Занял почетное первое место на нашем турнире. Также рассчитываем еще как минимум на четыре лицензии.

Александр Алексеевич, вы возглавили команду совсем недавно. В общем-то, это можно назвать сменой лошадей на переправе. Какое наследство вам досталось?

Александр Стрижак:

То, что есть. Выбирать не приходится. Команда довольно опытная. Будем надеяться на опыт, потому что на данном этапе самое главное команду подвести, а не растерять то, что уже наработано многими годами.

Вообще бокс в Беларуси на каком уровне находится, если сравнивать в мировом масштабе?

Александр Стрижак:

Сложно судить. Сейчас бокс в мире сильный стал, нет слаборазвитых стран. Во многих странах, которые раньше были подарком (Индия, Япония), то сейчас уже нет слабых стран. Во всем мире прогрессирует бокс, у нас становится довольно серьезная конкуренция.

Когда вам предложили возглавить нашу сборную, вы долго думали?

Александр Стрижак:

Думать не приходилось, потому что, в принципе, я всю жизнь в боксе. Ребят в национальной сборной я знаю, они проходили также через мои руки в юниорской и молодежной сборных.

К тому же, насколько я понимаю, в боксе вообще долго думать нельзя – это чревато.

Александр Стрижак:

Конечно.

Там нужно соображать очень быстро.

Александр Стрижак:

Да, быстрота мышления, и как ты навяжешь партнеру бой, таким будет и исход.

К сожалению, не смог к нам в студию прийти председатель федерации бокса Дмитрий Тихомолов. Но зато мы попросили рассказать его и представить нам главного тренера.

Дмитрий Тихомолов, председатель Белорусской федерации бокса:

Он очень спокойный, с юмором, думающий, не торопится с какими-то выводами, обещания он вообще никогда никаких не дает. Наверное, стесняется немного интервью давать. Традиционно классический вариант бокса: финты, с сильным акцентированным ударом. Его мы знаем уже давно. Он прошел как тренер три Олимпиады. Выводил на олимпийский ринг своих собственных боксеров, то есть опыт подготовки он знает. У него нет одного достижения – олимпийского медалиста. И надеемся, что на этой Олимпиаде он появится.

Знаете, это как в фильме: «У вас несчастные случаи были?» У вас медалисты были? Нет. Будут! Надеемся на это?

Александр Стрижак:

Конечно, надеемся. Мы были рядом в Сиднее, когда у Быковского был момент перелома. Мы уже повели. Но еще тогда, к сожалению, еще никто не мог показать. Так бы была у нас медаль стопроцентная. Тяжело было готовиться. Когда готовишься в боксе один с первого дня до последнего, боксеру столько времени на Олимпийских играх держать себя в форме без спарринг-партнеров очень тяжело.

Сейчас завершился в Минске турнир Ливенцева в Минске, очередной. Опять приехали к нам хорошие боксеры из многих стран. Главное открытие, которое вы сделали для себя по итогу этого турнира? Вам кто-то понравился, что-то запомнилось?

Александр Стрижак:

Турнир был очень серьезный. Мы пригласили одну из ведущих школ – из Белгорода. Тренер позвонил, поблагодарил и сказал, что они не ожидали, что турнир станет настолько серьезным, потому что они как-то приезжали раньше, он был международным, СНГшным. А сейчас Тунис, Узбекистан привозят первый состав, который готовится к Олимпийским играм. Очень серьезная конкуренция. Сказал, чтобы приглашали, будут всегда приезжать. И если надо, будем сотрудничать на совместных сборах, будем поддерживать в дальнейшем связь.

Итогами турнира вы довольны? С одной стороны, 13 медалей – все-таки достаточно, я считаю, потому что это говорит о нашей высокой конкурентоспособности. С другой стороны, «золота» всего три. Лично мне маловато. А вам?

Александр Стрижак:

Я не доволен тем, что повторяются травмы у наших боксеров, рассечения. Не только у наших боксеров, но надо как-то исходить. Я думаю, что это все-таки правила. Раньше любительские правила не позволяли долго бороться, толкаться. Сейчас шлемы сняли – и пошли сечки, начинают прижимать друг друга, головами бьются. Это нарушение правил.

Как вы считаете, бокс в Беларуси сейчас популярен?

Александр Стрижак:

Он всегда был популярен. Я поработал много лет в Витебске. Считаю, что это кузница боксерских кадров. И там нет мальчишек, которые бы не ходили и не занимались боксом.

Ляхович, Зуев. Кто не знает этих наших легенд? Яновский Вячеслав – наш олимпийский чемпион.

Все-таки бокс – вид спорта красивый, зрелищный, популярный. Но не такой популярный, как другие виды спорта. Почему? Потому что он травмоопасный – детей туда боятся отдавать. Или по каким-то другим причинам? Что сделать, чтобы он был более популярным? В том плане, чтобы зрители приходили, чтобы всегда был полный стадион.

Александр Стрижак:

Больше рекламы, больше соревнований. К сожалению, у нас детских соревнований много, проблемы у нас со взрослыми чемпионатами. У нас проходят чемпионат и Кубок – это все взрослые соревнования. Я тоже на тренерском совете поднял вопрос, чтобы мы делали, допустим, первенство города, открытый чемпионат города, открытые чемпионаты областей, чтобы могли больше встречаться наши боксеры хотя бы между собой.

А как зрители реагируют? Все-таки в игровых видах спорта у них есть какие-то кричалки, флаги. А в боксе что они делают, как поддерживают любимца?

Александр Стрижак:

Болеют, переживают, поддерживают друг друга. Молодые боксеры более дружные. Сколько работал с ними, они собираются, становятся в угол, болеют, кричат, поддерживают.

Шума очень много. И на турнире Ливенцева болели очень здорово.

Я честно скажу: мне из нашей сборной больше всего импонирует по стилю, по характеру ведения боя Дмитрий Асанов. И, наверное, не случайно, что он единственный имеет уже сейчас путевку на Олимпийские игры. Прогнозы – дело неблагодарное, это всегда и везде. Но реально ли Дмитрию, если все сложится хорошо, рассчитывать на медаль?

Александр Стрижак:

Реально. Я думаю, что все в его силах. Он серьезный, у него очень серьезный подход. Поэтому я думаю, что его стиль, манера позволят. Он быстрый, у него манера игровая. Так что, думаю, он может добиться своей цели.

А вид у него внешний вообще как у мальчика-отличника – никогда не скажешь, что он боксер. Он интеллектуально развитый парень?

Александр Стрижак:

Да, довольно развитый. И ведение боя, если вы обратили внимание: он работает в атаке, и в контратаке. Вообще, такой игровой стиль у него, универсальный боксер.

А я хочу поинтересоваться Сергеем Корнеевым. Все-таки прошлый год он провалил, но его же со счетов не сбрасывают?

Александр Стрижак:

Конечно, нет. Он довольно опытный, тоже целенаправленный боксер, трудяга, можно сказать. Я думаю, что он тоже добьется своей поставленной задачи.

Если уж мы перешли на персоналии, еще одна фигура – Ян Судиловский. Подавал большие надежды, сейчас куда-то пропал. Что случилось?

Александр Стрижак:

Пропал он до меня. Я не могу судить, по каким причинам он пропал. Мы встречались в «Стайках», был разговор, как он дольше – будет продолжать заниматься или нет. Он сказал, что у него проблемы со здоровьем, свои планы. Он сообщит о своих дальнейших планах.

Каковы ваши действия на новом посту? Вы себе пошаговую инструкцию написали, что будете делать?

Александр Стрижак:

С этого и начинал работу свою.

На что самый главный упор: на физическую готовность, кроссы какие-то выматывающие?

Александр Стрижак:

У нас было планирование, спланировали весь этап подготовки. От сегодняшнего дня и до Олимпийских игр. Все это было утверждено Министерством спорта и туризма, Олимпийским комитетом, Белорусской федерацией бокса, областными управлениям. По этому же плану мы и работаем.

Вы уже определились с теми боксерами, которые поедут на квалификационные турниры завоевывать лицензии?

Александр Стрижак:

Да, мы определились. 56 кг мы имеем лицензию. Начиная с 60 кг, у нас Вазген Сафарьянц, 64 кг – Евгений Долголевец, 69 кг – Павел Костромин, 75 кг – Виталий Бондаренко, 81 кг – Сергей Новиков, 91 кг – Сергей Корнеев. Это первый этап. Даст бог, если все будет нормально, у нас еще в этих весовых категориях есть и вторые номера, которые могут тоже поехать и попробовать пробиться на Олимпиаду. Если у нас на этом этапе кто-то не отберется, мы даем им шанс. У нас будет Открытый Кубок Республики Беларусь с участием этих же боксеров. И на мировой отбор уже поедут те, которые выиграют Кубок.

Любимчики у вас есть?

Александр Стрижак:

Любимчиков у меня не должно быть. Любимчик тот, кто побеждает.