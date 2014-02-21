Билборд с олимпийским чемпионом по фристайлу Антоном Кушниром появился в Минске

Новости Беларуси. Знай наших. Огромный билборд с олимпийским чемпионом по фристайлу появился на проспекте Независимости.

Антон Кушнир и его фантастический прыжок подарили нам море положительных эмоций. За тройное сальто с пятью пируэтами он получил самую высокую отметку в истории фристайла – более 134 баллов.

Таких чемпионов каждый горожанин должен знать в лицо. Именно поэтому в столице установили целую серию билбордов, посвященных нашим золотым олимпийцам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчанка:

Такие билборды должны появляться. По Минску, по другим городам, чтобы страна гордилась своими героями, знала их в лицо.