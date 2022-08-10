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Белорусы завоевали очередные медали открытого Кубка России по пулевой стрельбе

10 августа 2022 14:42
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Новости Беларуси. Белорусские спортсмены успешно провели третий соревновательный день на розыгрыше открытого Кубка России по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы завоевали очередные медали открытого Кубка России по пулевой стрельбе-1

В стрельбе из пневматического пистолета в миксте наши юниоры сумели отстоять весь пьедестал. В аналогичном упражнении у взрослых второе место заняли Любовь Яскевич и Евгений Матусевич. Бронзу у юниоров в стрельбе из пневматической винтовки завоевал Рогачев Климент. Накануне в смешанном турнире в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров белорусы завоевали серебро и бронзу.

Белорусы завоевали очередные медали открытого Кубка России по пулевой стрельбе-4

В соревнованиях принимают участие 300 стрелков, среди которых 19 представителей Беларуси. Турнир продлится до 18 августа.

# Спортивные соревнования # Любовь Яскевич # Евгений Матусевич # Климент Рогачев # Фотофакт

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