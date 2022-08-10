Белорусы завоевали очередные медали открытого Кубка России по пулевой стрельбе

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены успешно провели третий соревновательный день на розыгрыше открытого Кубка России по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стрельбе из пневматического пистолета в миксте наши юниоры сумели отстоять весь пьедестал. В аналогичном упражнении у взрослых второе место заняли Любовь Яскевич и Евгений Матусевич. Бронзу у юниоров в стрельбе из пневматической винтовки завоевал Рогачев Климент. Накануне в смешанном турнире в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров белорусы завоевали серебро и бронзу.