Белорусы устанавливают новые рекорды в мировой легкой атлетике

На мировом легкоатлетическом финале в Штутгарте 23 сентября белорусские спортсмены завоевали две золотые медали.Иван Тихон выиграл соревнования в метании молота, Надежда Остапчук - в толкании ядра. У Тихона конкурентов фактически не было. Уже в первой попытке белорус метнул молот на 81 метр и 7 сантиметров. Никто из соперников приблизиться к нему так и не смог. В заключительной попытке Иван даже улучшил свой результат, послав спортивный снаряд на отметку 82 метра и 5 сантиметров. Таким образом, в Штутгарте Тихон подтвердил звание чемпиона планеты, завоеванное месяц назад в Осаке.

У Надежды Остапчук решающей оказалась третья попытка. Она толкнула ядро на 20 метров и 45 сантиметров, установив новый рекорд соревнований.