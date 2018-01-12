Белорусы стали 16-ми в мужской эстафете в Рупольдинге

На биатлонной трассе немецкого Рупольдинга продолжаются гонки пятого этапа Кубка мира. Пятница прошла здесь под знаком мужской эстафеты, сообщили в программе «СТВ-спорт». Победу в ней праздновала команда Норвегии, на 25 секунд от неё отстали французы, а третья ступень подиума – у стреляющих лыжников из России.

Губерниев высказался о бронзе россиян на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге (здесь подробнее).

От сборной Беларуси в составе Максима Воробья, Романа Елётнова, Антона Смольского и Дмитрия Абашева мы чудес не ждали. Их, собственно, и не случилось: затратив 13 дополнительных патронов, белорусы стали 16-ми. Впрочем, в текущем сезоне это лучший результат нашей мужской эстафетной четвёрки.

Завтра аналогичная дисциплина на трассе Рупольдинга ожидает девушек, она стартует в 16:30 по минскому времени.