Белорусы на олимпийском пьедестале в Рио: как это было

Новости Беларуси. Начинаем выпуск с олимпийских страстей, которые на уходящей неделе переживал весь мир. И, конечно, час назад все белорусы следили за выступлением наших груповичек в борьбе за олимпийские награды, конечно, надеялись на медаль. Но в итоге мы лишь пятые. Таким образом, в белорусской олимпийской копилке 9 медалей: 1 золото, 4 серебряные награды и 4 медали бронзовые. Много это или мало, чуть позже спросим у гостя программы «Недели» на СТВ – через несколько минут ожидаем в этой студии настоящую легенду белорусского спорта. А прямо сейчас в еще олимпийский Рио, который в ночь на понедельник по белорусскому времени прощаемся с олимпийской сказкой (да, невероятно скандальной в этом году, но все же сказкой), которая подарила миру минуты радости и огорчения, минуты гордости и разочарования. И это событие уже становится историей, историей, в которой есть и белорусская страница. Белорусам Олимпиада запомнится, конечно, в первую очередь, нашими победами. В этом году спортсменам не ставили никакого плана – в 25 видах спорта представили страну больше сотни участников сборной. За первую неделю белорусы поставили свой первый антирекорд – ни одной награды. И вот на седьмой день белорусы выдохнули: первая медаль – серебро.



Фото. Дарья Наумова

Имя Дарья для Беларуси снова становится синонимом победы. Ей только 20 лет. Сперва она занималась легкой атлетикой, а к штанге впервые подошла 5 лет назад. Родом из маленькой деревни, она тренировалась с ведрами воды. Ее мама не находит себе места, когда ждет дочь в аэропорту. Ирина Наумова, мама Дарьи Наумовой:

Потом поговорим. Пусть приземлятся!



Фото. Владислав Гончаров

И, конечно, главной сенсацией для Беларуси стала золотая победа на батуте Владислава Гончарова. Этот мальчик в 20 лет выиграл у китайцев, которые всегда были на лидирующих позициях в этом виде спорта. «Он сделал невозможное, но мы в это всегда верили», – говорят его коллеги. Николай Казак, член национальной команды по прыжкам на батуте Республики Беларусь, заслуженный мастер спорта по прыжкам на батуте Республики Беларусь:

У нас были награды всех рангов – медали Европы, мира мы выигрывали, а олимпийской не было. Поэтому это очень долгожданная и радостная награда.



Фото. Вадим Стрельцов

Две медали в один день – Вадим Стрельцов и Александра Герасименя. «Золотая рыбка» Беларуси перед бронзовым заплывом получила настоящую порцию экстрима. Водитель, который должен был везти спортсменок в бассейн, привез их на легкоатлетический манеж – успели еле-еле к началу заплыва. Ольга Яськевич, заместитель директора спортивной школы олимпийского резерва «Старт» по плаванию, первый тренер Александры Герасимени:

Этот адренал ин и предпосылка к этому позволила, на самом деле, вспомнить, где у нее резерв внутри, где ее силы, и как их можно достать. Я думаю, Саня мобилизовалась на 120, 140, на 2 тысячи процентов!



Фото. Финальный заплыв Александры Герасимена на дистанции 50 м вольным стилем

Джавид Гамзатов – это история настоящего борца. В 13 лет он из маленького Кирилюрта, Дагестан, приехал в Беларусь. Жить было негде и все, что он видел – это тренировочный зал. Его первый тренер, сам из Дагестана, стал для него здесь вторым отцом. И в Беларуси они оба нашли свой второй дом. Малик Эскендаров, первый тренер по греко-римской борьбе Джавида Гамзатова:

Беларусь – это родная для меня земля. Моя супруга из Беларуси, дети мои белорусы. За то, что я здесь творю и еще будут творить, дай Бог всем здоровья! Джавид получил в Беларуси высшее юридическое образование. Его дочке скоро год и он ее почти не видел – все время тренировки. Вот она – цена за медаль и за участие в Олимпиаде. Малик Эскендаров, первый тренер по греко-римской борьбе Джавида Гамзатова:

У нас музыка дагестанская, лезгинка. (Танцы будут сегодня?) Если музыка будет, всегда танцы будут! Как раз два парня, которые могут танцевать!



Фото. Финальная схватка Джавида Гамзатова

Мария Мамошук – ее первый проигрыш за год – в финале за золото с японкой Рисако Каваи. Она сбивает с ног соперницу и держит мертвой хваткой. От первого места. Мамашук подавлена. Потом она скажет: год обезьяны – это мой год, я должна была победить. Но эта девушка сделала прорыв на мировой арене в женской борьбе. Никогда белоруски не показывали выдающихся результатов в вольной борьбе. В Беларуси ей нет достойных напарниц, Мамашук сражается с мужчинами.



Фото. Мария Мамошук – серебряный призер Олимпиады в Рио

История белорусского Тора – тот самый пример, когда стоит бороться до конца. Наш молотобоец Иван Тихон побеждал в двух Олимпиадах: Афинах и Пекине. За подозрение в допинге у него забирали медали, в 2012 году его дисквалифицировали и Лондон он пропустил. И вот Рио – момент истины. Серебро у нашего Ивана Тихона.



Фото. Иван Тихон

С хлебом и солью. С плакатами и флагами. Родственники, друзья, коллеги, тренеры – все хотели поздравить первыми тех, кто принёс нашей стране такие долгожданные награды. Александра Кулакова, СТВ:

Вот они, по-настоящему бразильские страсти! Как вы можете видеть, Минск встречает олимпийских героев, которыми гордиться вся страна!



Фото. Встреча олимпийцев в Минске

Это была долгая дорога домой. Джавид Гамзатов с разорванным ухом и в шлепках, как с бразильского пляжа. На его шее медаль весом полкило. Дома его ждет дочь, которой сейчас можно уделить побольше времени. И, конечно, его ждут новые тренировки, а значит и новые полеты.



Фото. Поклонники чествуют Джавида Гамзатова

«Это золотое серебро», – говорит мама Даши Наумовой. Ее дочь рядом, и взгляд мамы блестит гораздо ярче любого олимпийского золота.



Фото. Дарья Наумова с мамой