Российская гимнастка Яна Кудрявцева довела поклонников до слез своим письмом

Новости России. 18-летнюю «художницу» Яну Кудрявцеву поклонники называют принцессой Яной. Завоевав «серебро» на Олимпийских играх в Рио, девушка расстроилась и обрадовалась одновременно. Во время олимпийского финала Яна, которая уверенно шла на медаль «золотую», допустила ошибку. В упражнении с булавами грация потеряла предмет. Это стоило чуть ли не целого балла. Уже после церемонии награждения на своей странице в социальной сети Яна Кудрявцева извинилась перед своими поклонниками.





Яна Кудрявцева (запись в Instagram. Орфография и пунктуация сохранены):

Так бывает в спорте, ты идёшь к цели всю свою жизнь, ты не ходишь в детский сад и школу, не гуляешь вечером с друзьями, не видишь близких, ты пропадаешь на тренировках, на соревнованиях, ты стараешься, потому что знаешь, что за тобой любящие тебя люди, целая страна, Родина, и ты делаешь всё, чтобы их не подвести, радовать, быть первой. Друзья, подруги, болельщики, родные, тренеры – простите меня, если не оправдала ваши надежды, но я билась до конца, я старалась, честно, мне было больно, мне было тяжело, иногда одиноко, но я шла вперёд, вперёд ради вас. Это серебро с моими слезами, с моей улыбкой, с вашими аплодисментами – сияет как золото. Я хочу сказать спасибо Елене Львовне, которая воспитала из маленькой обезьянки вице-олимпийскую чемпионку, и, конечно же, огромное спасибо, безграничное уважение нашей общей «маме» Ирине Александровне Винер-Усмановой за то, что разглядела во мне талант, вкладывала всю душу и сердце в меня и дала мне шанс стать неповторимой. Я вас всех очень люблю. И, конечно же, спасибо моим родителям! – Мам, Пап я вас люблю.





Запись растрогала поклонников российской грации. Слова поддержки и восхищения заполняют социальные сети гимнастки.

«Извиняться за серебро? Где это видано? Яночка, ты умница, будет еще и у тебя олимпийское золото», – пишут они. Олимпийское золото Рио в личном многоборье Яна Кудрявцева уступила не кому-то, а своей подруге, россиянке Маргарите Мамун. Позже они признаются: стоять на одном пьедестале вот так, рядышком, большая честь. Историю дружбы Яны и Маргариты в который раз обсуждает пресса. Они соперницы только на гимнастическом ковре, а в жизни – не разлей вода. На тренировки вместе, одежда у них тоже одна на двоих – удобно, размеры-то у граций одинаковые. Яна и Марго даже собаку воспитывают вместе. Говорят, только места на пьедестале и любимые мужчины – то, что делить друг с дружкой не приходится.



На фото Маргарита Мамун



«Олимпийскую программу российских гимнасток никому не повторить еще лет 50», – уверяют специалисты.