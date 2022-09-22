Белорусы Илья Соловьёв и Данила Климович приглашены в основные кэмпы команд НХЛ

Еще плюс двое. Клубы Национальной хоккейной лиги продолжают активно вызывать белорусов на учебно-тренировочные сборы основных составов. Ночью приглашения получили Илья Соловьев и Данила Климович, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Еще плюс двое. Клубы Национальной хоккейной лиги продолжают активно вызывать белорусов на учебно-тренировочные сборы основных составов. Ночью приглашения получили Илья Соловьев и Данила Климович, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Отметим, что оба успешно прошли подготовку в кэмпах для новичков. Так, форвард Данила Климович будет пробовать закрепиться в «Ванкувере». Конкуренция серьезная – только нападающих в расширенном ростере 32. Первый матч предсезонки «Кэнакс» сыграют против «Калгари». Как раз в этот клуб вызван защитник Соловьев. У него конкурентов тоже много – сразу 22 человека.