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Белорусы Илья Соловьёв и Данила Климович приглашены в основные кэмпы команд НХЛ

22 сентября 2022 12:40
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Еще плюс двое. Клубы Национальной хоккейной лиги продолжают активно вызывать белорусов на учебно-тренировочные сборы основных составов. Ночью приглашения получили Илья Соловьев и Данила Климович, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы Илья Соловьёв и Данила Климович приглашены в основные кэмпы команд НХЛ-1

Отметим, что оба успешно прошли подготовку в кэмпах для новичков. Так, форвард Данила Климович будет пробовать закрепиться в «Ванкувере». Конкуренция серьезная – только нападающих в расширенном ростере 32. Первый матч предсезонки «Кэнакс» сыграют против «Калгари». Как раз в этот клуб вызван защитник Соловьев. У него конкурентов тоже много – сразу 22 человека.

# Хоккей # Илья Соловьев # Данила Климович # Фотофакт

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