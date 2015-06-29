Белорусскую команду проводили 29 июня на XXVIII Всемирную летнюю универсиаду

Новости Беларуси. Белорусскую команду проводили 29 июня на 28-ю Всемирную летнюю универсиаду. 25 студентов из 12 ВУЗов страны будут отстаивать честь Беларуси в Южной Корее. Всего за пальму первенства в 2015 году будут бороться спортсмены из 170 стран мира.

В программу универсиады включены соревнования по 21 виду спорта. Белорусские атлеты поборются за звание лучших в 8 номинациях. Среди них: легкая атлетика, теннис, художественная и спортивная гимнастика, академическая гребля, дзюдо и таэквондо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арман Силла, член национальной сборной по таэквондо:

На чемпионатах мира еще не было у меня медали, поэтому, по крайней мере, среди студентов хотелось бы превознести нашу страну и почувствовать это — когда ты стал первым на мировом уровне.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Больше половины всех наших топовых спортсменов было представлено в том или ином качестве на универсиадах, которые ранее проводились. Это, безусловно хороший толчок, прежде всего, нашему резерву.