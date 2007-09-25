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Белорусское золото из Таиланда

25 сентября 2007 13:33
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19-летний белорус Андрей Арямнов стал Чемпионом мира по тяжёлой атлетике. Очередной успех белорусских тяжелоатлетов на чемпионате мира в Таиланде. В весовой категории до 105 килограммов Андрей Арямнов стал обладателем трех наград. В первом упражнении - рывке 19-летний борисовчанин зафиксировал штангу весом 195 килограммов, что принесло ему "малое" золото. В толчке Арямнов стал вторым с результатом 228 килограммов, обойти его удалось лишь болгарину Алану Цагаеву. Однако в двоеборье равных белорусу не нашлось - он впервые в своей карьере поднялся на верхнюю ступень пьедестала на мировом форуме.

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