Белорусский теннис возглавил Владимир Пефтиев

Новый руководитель Белорусской теннисной ассоциации – 52-летний Владимир Пефтиев – является председателем общего собрания акционеров ЗАО «Белтехэкспорт».

Такое решение принято на отчетно-выборной конференции БТА, прошедшей 14 августа в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису Сергей Тетерин.

Бывший мэр Минска Михаил Павлов, возглавлявший белорусский теннис с мая 2004 года, покинул пост по состоянию здоровья.

Кроме того, на конференции БТА преобразована в Республиканское общественное объединение «Белорусская теннисная федерация».

Компания ЗАО «Белтехэкспорт», возглавляемая Владимиром Пефтиевым, не только является лидером отечественного рынка по продаже военной техники, но и активно спонсирует многие спортивные проекты. Одним из них является созданный около 10 лет назад теннисный клуб, в котором шло становление нынешних лидеров белорусского женского тенниса Виктории Азаренко и Ольги Говорцовой. Нередко берет в руки ракетку и выходит на корт и сам Владимир Пефтиев, занимающийся теннисом на любительском уровне.

Заместителем председателя Белорусской теннисной федерации стал директор Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису Сергей Тетерин.