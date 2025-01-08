Белорусский футболист Владислав Морозов стал игроком португальского клуба

Белорусский форвард Владислав Морозов перешел в португальский «Пасуш де Феррейра» на правах аренды, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, нынешний сезон футболист начинал в «Ароке», где провел 12 матчей во всех турнирах, однако голевыми действиями так и не отметился. Нападающий также сыграл два поединка за сборную Беларуси. Против команды из России, где на поле провел 68 минут. И с представителями Израиля, действуя на поле 30 минут. К слову новый клуб белоруса идет на 14-м месте во втором дивизионе, в его активе 18 баллов.