Белорусский борец Тимур Бердыев будет бороться за бронзовую медаль

Новости Беларуси. Продолжаются выступления Белорусов на чемпионате мира по борьбе. 8 октября Тимур Бердыев будет бороться за бронзовую медаль в весовой категории до 77 килограммов. Его соперником станет немец Роланд Шварц, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, что на старте турнира Бердыев в упорной борьбе одолел противника из Турции. А в 1/4 не оставил шансов японцу. В полуфинале, к сожалению, нашему борцу повезло меньше. Несмотря на все старания, он не смог справиться с представителем Азербайджана.