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Белорусский борец Тимур Бердыев будет бороться за бронзовую медаль

08 октября 2021 15:49
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Новости Беларуси. Продолжаются выступления Белорусов на чемпионате мира по борьбе. 8 октября Тимур Бердыев будет бороться за бронзовую медаль в весовой категории до 77 килограммов. Его соперником станет немец Роланд Шварц, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусский борец Тимур Бердыев будет бороться за бронзовую медаль-1

Напомним, что на старте турнира Бердыев в упорной борьбе одолел противника из Турции. А в 1/4 не оставил шансов японцу. В полуфинале, к сожалению, нашему борцу повезло меньше. Несмотря на все старания, он не смог справиться с представителем Азербайджана.  

Белорусский борец Тимур Бердыев будет бороться за бронзовую медаль-4

Но не потерял шансы завоевать награду международного форума. Кроме этого, в 1/8 чемпионата выступит Кирилл Маскевич.  

# Греко-римская борьба # Тимур Бердыев # Кирилл Маскевич # Роланд Шварц # Фотофакт

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