Белорусские паралимпийцы, бронзовые призеры Игр в Сочи, вернулись на родину

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту приземлился самолет с белорусскими паралимпийцами на борту. Встречать наших спортсменов приехали не только родные и близкие, но и многочисленные поклонники, которые с замиранием сердца следили буквально за каждым стартом в Сочи.

Наши спортсмены выступили весьма достойно и трижды поднимались на пьедестал. В результате в копилке белорусской сборной 3 бронзовые медали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под стать и прием. Спортсменов встречали официальные делегации, военный оркестр и близкие родственники. Теплых слов было сказано немало, но главнее то, что паралимпийцы действительно их заслужили.

Больше всего внимания, понятное дело, было приковано к медалистам Василию Шаптебою и Ядвиге Скоробогатой.

Василий Шаптебой, двукратный бронзовый призе Паралимпийских игр (Сочи):

Очень хотелось от биатлонного спринта золотой медали. (Двес вои бронзы променяли бы на одну золотую?) Конечно. Готов был еще перебежать!

Ирина Нафранович, лидер Ядвиги Скоробогатой:

У нас все замечательно. Мы живем своей маленькой, но семьей. Это очень важно для лидера и спортсмена. Поэтому мы друг друга чувствуем не только на трассе, но и в жизни. И это приносит свои плоды.

Впрочем, самых теплых слов заслуживают все без исключения спортсмены нашей сборной. В Сочи боролись не только с соперниками, но, в первую очередь, с собой. И победили.