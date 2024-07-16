Белорусские легкоатлеты успешно стартовали в матчевой встрече среди команд Союзного государства

Первый день – первые медали. Наши спортсмены успешно начали вступление в матчевой встрече по легкой атлетике среди команд Союзного государства, соревнования с участием сильнейших юниоров Беларуси и России проходят в Бресте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первое золото нашей команде принес Максим Трембович. С результатом 18 метров 89 сантиметров он выиграл в толкании ядра. В метании молота победила наша Ангелина Дадура, бронза в этом виде у белоруски Дарьи Левандовской. Серебряные медали завоевали Юлия Головнева в беге на 2 000 метров и на этой же дистанции у парней Евгений Казаков. Бронзовыми призерами стали Вадим Яцыно в спортивной ходьбе и Максим Варюха в беге на 1,5 тысячи метров. 16 июля состоится торжественное открытие соревнований. После чего стартует вечерняя сессия. Завершится матчевая встреча завтра.