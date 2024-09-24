Белорусские легионеры улучшили свою статистику в НХЛ и КХЛ

«Огоньки» разгромили в родных стенах Эдмонтон – 6:1. Наш соотечественник забросил две шайбы. Форвард действовал в первой тройке, шесть раз угрожал неприятельским воротам и закончил встречу с показателем полезности +3. Также нужно отметить, что один из голов Шарангович оформил в меньшинстве. На лед в форме «Калгари» выходил другой наш земляк Илья Соловьев. Он нанес два броска в створ и заработал +1 коэффициента полезности.

Не на последних ролях белорусские легионеры и в Континентальной хоккейной лиге. В очередной игровой день двое наших исполнителей заработали ассисты. Так, результативная передача Владимира Алистрова помогла питерскому СКА взять верх над «Авангардом» – 4:1. Форвард провел в коробке 17 минут 41 секунду, исполнил два броска, применил силовой прием и закончил дуэль с показателем полезности +1. В сезоне у Алистрова стало два бомбардирских действия. Степан Фальковский результативных действий не совершал.

Открыл счет бомбардирским баллам в КХЛ Данила Поливко. Он оказался причастен к третьему голу «Металлурга». Действующий чемпион в непростом противостоянии взял верх над «Салаватом Юлаевым». Наш защитник отдал передачу. Айс-тайм составил 14 минут 12 секунд, показатель полезности 0. Владислав Еременко получил больше времени (почти 18 минут), заблокировал два и получил +2 по системе плюс-минус.