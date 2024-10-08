Белорусские клубы провели домашние матчи в гандбольной СЕХА-лиге

В гандбольной СЕХА-лиге состоялись два матча с участием белорусских клубов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В гандбольной СЕХА-лиге состоялись два матча с участием белорусских клубов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В группе А «Мешков Брест» принимал команду «Аист Китая». Коллективы находятся в разных весовых категориях, и навязать равную борьбу «мешковцам» дружина из Поднебесной пока не в состоянии. Подавляющее превосходство брестчан нашло отражение в счете уже после первого тайма – 25:11. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев – 43:25.
В группе Б «Пермские медведи» наведались в Могилев. Противостоял российской команде местный «Машека». После первого тайма гости обеспечили себе неплохой задел – 18:12. А по ходу второй половины поединка увеличили преимущество до 9-ти мячей. Могилевчане проявили характер, сократили отрыв до пяти, но не смогли поддержать гостевой темп и в итоге проиграли со счетом – 27:38.