Белорусские хоккеисты потерпели поражение в матче со сборной России

Национальная команда Беларуси по хоккею с поражения стартовала в трехматчевой серии против дружины России в рамках большого тура сборной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый поединок состоялся в Омске. Наша команда проиграла – 0:4. Накануне в Казахстане сборная Дмитрия Квартальнова потерпела поражение также с сухим счетом 0:6. Вратарь команды России Артемий Плешков не позволил белорусам распечатать ворота в двух матчах подряд. Тем не менее, несмотря на поражение, поединок в Омске стал памятным для двух игроков белорусской сборной Максима Лубского и Мирослава Михалева. В этом матче состоялся их дебют в рядах национальной команды.

Мирослав Михалев, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Если будем фокусироваться, концентрация будет на 100 %, потому что ребята против нас играют очень высокого уровня. И надо понимать, что они могут где-то подкрутить, отдать, не глядя, пас. Поэтому нужно быть всегда готовым к этому и бросать. Вратарю за эти две игры было тяжело, столько бросков, поэтому на это надо нацелиться и забивать.

Белорусским хоккеистам предоставится возможность распечатать ворота российской команды 9 мая в Туле. А завершится турне 11 мая на льду «Минск-Арены».