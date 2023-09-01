Прямой эфир

Белорусские гребцы завоевали 30 медалей в четвёртый день Кубка Доброй воли

01 сентября 2023 20:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские гребцы продолжают триумфально выступать на международных соревнованиях Кубок Доброй воли в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские гребцы завоевали 30 медалей в четвёртый день Кубка Доброй воли-1

В четвертый день турнира они завоевали 30 медалей, причем 11 – это золото. Таким образом, в нашей копилке уже 79 наград, из них почти треть – наивысшей пробы.

Напомним, помимо белорусов, участие в турнире принимают сильнейшие атлеты из России, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Уже завтра, 2 сентября, соревнования завершатся.

# Гребля # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Внесли большой вклад в развитие спорта». В Лепеле и Горках открылись многофункциональные площадки
01 сентября 2023 15:36

«Внесли большой вклад в развитие спорта». В Лепеле и Горках открылись многофункциональные площадки

«Шахтёр» на одну шайбу обыграл «Юность» в чемпионате Беларуси по хоккею
01 сентября 2023 11:48

«Шахтёр» на одну шайбу обыграл «Юность» в чемпионате Беларуси по хоккею

Защитник Мэдисон Боуи будет играть за минское хоккейное «Динамо»
01 сентября 2023 11:47

Защитник Мэдисон Боуи будет играть за минское хоккейное «Динамо»