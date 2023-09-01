Белорусские гребцы завоевали 30 медалей в четвёртый день Кубка Доброй воли

Белорусские гребцы продолжают триумфально выступать на международных соревнованиях Кубок Доброй воли в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В четвертый день турнира они завоевали 30 медалей, причем 11 – это золото. Таким образом, в нашей копилке уже 79 наград, из них почти треть – наивысшей пробы.

Напомним, помимо белорусов, участие в турнире принимают сильнейшие атлеты из России, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Уже завтра, 2 сентября, соревнования завершатся.