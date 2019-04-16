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Наталья Трофимова о мастер-классе сирийским детям: «Мне это тоже безумно интересно»

16 апреля 2019 10:19
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Новости Беларуси. На протяжении двух недель талантливые дети из Сирии гостят в Беларуси в рамках гуманитарной программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наталья Трофимова о мастер-классе сирийским детям: «Мне это тоже безумно интересно»-1

Среди них 45 спортсменов, которых в своих стенах принимает республиканское училище олимпийского резерва. У девушек прошел мастер-класс под руководством главного тренера женской сборной Беларуси. Юным спортсменкам от 14 до 16 лет, и в программу они попали за счет высоких спортивных результатов.

Наталья Трофимова о мастер-классе сирийским детям: «Мне это тоже безумно интересно»-4

Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:
Я думаю, что такие мастер-классы – это, прежде всего, обмен опытом, обмен какими-то новыми идеями, взглядами на баскетбол. Я уверена, что мне это тоже безумно интересно.

Наталья Трофимова о мастер-классе сирийским детям: «Мне это тоже безумно интересно»-7

Такой опыт международного взаимодействия важен не только для маленьких спортсменок, но и для их тренеров. Баскетбол – лишь один из видов спорта на этом тренировочном сборе. Ребята тренируются в шести направлениях: плавание, теннис, шахматы, баскетбол, спортивная акробатика и настольный теннис. Программа завершится 23 апреля.

Наталья Трофимова о мастер-классе сирийским детям: «Мне это тоже безумно интересно»-10

# Баскетбол # Наталья Трофимова # Фотофакт

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