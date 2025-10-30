Протас и Сидоров отметились голами в АХЛ

Белорусские исполнители демонстрируют результативную игру в Американской хоккейной лиге и помогают своим клубам побеждать, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Херши» с Ильей Протасом в составе на выезде одолел «Бриджпорт» с уверенным результатом – 3:1. Наш нападающий отметился голом на старте второго периода. Кроме того, земляк нанес два броска, завершил игру с показателем полезности +1 и был признан третьей звездой встречи.

Со старта сезона в активе соотечественника пять очков в семи поединках. «Сан-Диего» дома всухую обыграл «Сан-Хосе» – 3:0. Форвард победителей Егор Сидоров забросил шайбу на шестой минуте, реализовав большинство. Также он трижды угрожал неприятельским воротам и заработал показатель полезности +1. Всего у него шесть игр в текущем розыгрыше АХЛ, в которых нападающий набрал три балла.

«Лихай Вэлли» в гостях уступили «Лаваль Рокет» – 0:3. Белорусский голкипер проигравшей дружины Алексей Колосов провел на льду все 16 минут. За это время он совершил 30 сэйвов. В сезоне у нашего вратаря пять матчей в лиге, три победы и процент отраженных бросков 91,8.