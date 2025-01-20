Белорусская теннисистка Перепехина вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии

Единственная представительница Беларуси в юниорском разряде на Australian Open Юлия Перепехина вышла в 1/8 финала. В поединке 1/16 белоруска одолела шведку Леа Нильсон со счетом 7:6, 6:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За выход в четвертьфинал Юлия поспорит с первой сеяной, австралийкой Эмерсон Джонс. Также белорусско-американский дуэт Перепехина/Айенгер пробился в 1/8 финала парного разряда. Наш тандем обыграл теннисисток из Австралии Милдрен/Сибай со счетом 7:5, 7:5. И вновь в следующем круге сетка турнира предложила в соперницы белоруске и американке первых сеяных, английско-японскую пару Сонобэ/ Стойсавлевич. Напомним, 21 января в четвертьфинале женского разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису первая ракетка планеты, белоруска Арина Соболенко сыграет с 32-й ракеткой мира, россиянкой Анастасией Павлюченковой.