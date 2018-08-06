Белорусская команда в финале «Снайперского рубежа» на «АрМИ-2018»

Новости Беларуси. Белорусы вышли в финал международного конкурса «Снайперский рубеж» на «АрМИ-2018». На очередном этапе наши отстрелялись с наилучшим результатом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В полуфинале участвовали команды из 8 государств. Конкурсная программа включала семь упражнений, среди которых отход группы из-под обстрела и работа в снайперской паре в ночных условиях. Командам пришлось проявить высокий профессионализм и слаженность. Участники были ограничены во времени и в количестве боеприпасов.

Владимир Белый, главный судья конкурса «Снайперский рубеж» (Беларусь):

Я не могу назвать ни одного легкого упражнения из семи упражнений на втором этапе. Они все имели свои особенности. Более того, существующие климатические погодные условия накладывали свой отпечаток: погода менялась от тропической жары и влажности до зарядов и порывов штормового ветра, дождя, пускай даже и небольшого, тем не менее, он был.

Представляете, какой надо иметь аналитический аппарат этому снайперу, чтобы считывать и в то же время так мгновенно выдавать информацию на свое оружие.