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Белорусская команда в финале «Снайперского рубежа» на «АрМИ-2018»

06 августа 2018 11:26
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Новости Беларуси. Белорусы вышли в финал международного конкурса «Снайперский рубеж» на «АрМИ-2018». На очередном этапе наши отстрелялись с наилучшим результатом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская команда в финале «Снайперского рубежа» на «АрМИ-2018»-1

В полуфинале участвовали команды из 8 государств. Конкурсная программа включала семь упражнений, среди которых отход группы из-под обстрела и работа в снайперской паре в ночных условиях. Командам пришлось проявить высокий профессионализм и слаженность. Участники были ограничены во времени и в количестве боеприпасов.

Белорусская команда в финале «Снайперского рубежа» на «АрМИ-2018»-4

Владимир Белый, главный судья конкурса «Снайперский рубеж» (Беларусь):
Я не могу назвать ни одного легкого упражнения из семи упражнений на втором этапе. Они все имели свои особенности. Более того, существующие климатические погодные условия накладывали свой отпечаток: погода менялась от тропической жары и влажности до зарядов и порывов штормового ветра, дождя, пускай даже и небольшого, тем не менее, он был.

Белорусская команда в финале «Снайперского рубежа» на «АрМИ-2018»-7

Представляете, какой надо иметь аналитический аппарат этому снайперу, чтобы считывать и в то же время так мгновенно выдавать информацию на свое оружие.

Белорусская команда в финале «Снайперского рубежа» на «АрМИ-2018»-10

Правила предусматривали штрафные санкции на рубежах. Так, на одном из них за каждую непораженную мишень необходимо было пронести ящик весом в 80 килограммов на 20 метров, а потом отстрелять из автомата. Борьбу в финале белорусская сборная продолжит с командами из Казахстана, Китая и России.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Владимир Белый # Фотофакт

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