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Белоруска Виктория Кебикова заняла второе место на турнире по боксу в Сербии

18 января 2021 18:45
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Новости Беларуси. Виктория Кебикова завоевала серебро на женском международном турнире по боксу «Кубок Наций», который завершился в этот уикенд в Сербии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Виктория Кебикова заняла второе место на турнире по боксу в Сербии-1

В весовой категории до 75 килограммов белоруска легко дошла до финала, однако там ей преградила дорогу к золоту турчанка Демир Сеннур. Бронзы на счету еще двух белорусок – Юлии Апанасович и Ульяны Есипенко.

Всего в турнире приняли участия 80 спортсменок из 13 стран.

# Женский бокс # Виктория Кебикова # Демир Сеннур # Юлия Апанасович # Ульяна Есипенко # Фотофакт

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