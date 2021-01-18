Белоруска Виктория Кебикова заняла второе место на турнире по боксу в Сербии

Новости Беларуси. Виктория Кебикова завоевала серебро на женском международном турнире по боксу «Кубок Наций», который завершился в этот уикенд в Сербии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В весовой категории до 75 килограммов белоруска легко дошла до финала, однако там ей преградила дорогу к золоту турчанка Демир Сеннур. Бронзы на счету еще двух белорусок – Юлии Апанасович и Ульяны Есипенко.