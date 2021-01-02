КХЛ выбрала лучшего защитника декабря. Им стал игрок минского «Динамо»

Он вместе с «зубрами» одержал четыре победы в девяти матчах и набрал шесть результативных очков при показателе полезности +6.

Кроме того, взятие ворот в исполнении спортсмена в гостевом поединке против ЦСКА стало победным. 24-летний игрок исполнил восемь бросков по воротам, на его счету также 11 силовых приемов. Всего в регулярке на счету Фальковского семь баллов и показатель полезности +4.