Белорус Петр Асаёнок завоевал серебро на ЧЕ по тяжёлой атлетике

Новости Беларуси. Медальная копилка сборной Беларуси на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми пополнилась четвертой медалью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Серебро завоевал Петр Асаёнок, выступающий в категории до 81 килограмма. В толчке и рывке он набрал суммарно 355 килограммов, всего килограмм уступив победителю, итальянцу Антонио Пиццолатто.

Таким образом, в копилке белорусов уже 4 награды чемпионата Европы. Ранее золото выиграл Геннадий Лаптев, а Юлия Асаёнок и Вадим Лихорад добыли бронзу.