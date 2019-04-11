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Белорус Петр Асаёнок завоевал серебро на ЧЕ по тяжёлой атлетике

11 апреля 2019 10:29
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Новости Беларуси. Медальная копилка сборной Беларуси на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми пополнилась четвертой медалью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Петр Асаёнок завоевал серебро на ЧЕ по тяжёлой атлетике-1

Серебро завоевал Петр Асаёнок, выступающий в категории до 81 килограмма. В толчке и рывке он набрал суммарно 355 килограммов, всего килограмм уступив победителю, итальянцу Антонио Пиццолатто.

Таким образом, в копилке белорусов уже 4 награды чемпионата Европы. Ранее золото выиграл Геннадий Лаптев, а Юлия Асаёнок и Вадим Лихорад добыли бронзу.

# Борьба # Фотофакт

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