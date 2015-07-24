Белорус Алексей Александров стал победителем международного шахматного турнира «Minsk Open»

Новости Беларуси. В Минске завершился международный шахматный турнир «Minsk Open», за главный приз которого — двадцать миллионов белорусских рублей — боролись более сотни участников.

Шахматная олимпиада, в отличие от традиционной, проходит раз в два года. Этот форум — огромная мечта для каждого шахматиста. Алексей Александров за свою спортивную жизнь семь раз боролся за олимпийские награды и только в 1998 смог стать бронзовым призёром в личном зачёте. Белорусская команда так и не добралась до заветного пьедестала. Послужной список гроссмейстера очень внушительный, но победителю нынешнего «Minsk Open» ещё есть куда стремиться.

После восьмого тура (их было на «Minsk Open» девять) определились два лидера: гроссмейстеры Алексей Александров и Владислав Ковалёв. Игроки набрали равное количество баллов, по семь, а в последней встрече согласились на мировую. В итоге пальма первенства досталась Александрову по дополнительным показателям. Бронзовый призёр турнира, 15-летний Михаил Никитенко, отстал от дуэта лидеров на пол-очка.

Вслед за тройкой сильнейших в итоговом протоколе значатся сразу семь игроков, получивших шесть баллов, а денежными призами были отмечены 20 лучших шахматистов. Примечательно, что почти все они — представители белорусской школы шахмат, сообщили в программе «СТВ-спорт».