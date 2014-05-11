Чемпионат мира по хоккею в Минске. Как организована работа СМИ на турнире

Новости Беларуси. На мировое первенство в столице Беларуси съехалось 411 журналистов из нескольких десятков стран. Для того, чтобы ни одна мелочь не прошла мимо читателей, телезрителей и радиослушателей, организаторы приложили немало усилий. Все ли устраивает журналистов в Минске и удобно ли им работать? На эти вопросы искал ответы корреспондент ctv.by Дмитрий Руто.
Большинство представителей масс-медиа сконцентрированы у «Минск-Арены». И это понятно, ведь наибольшее количество аккредитованных журналистов представляют Беларусь. На главной арене страны как раз и выступает команда Глена Хэнлона, а также такие ведущие сборные, как США, Россия, Финляндия.
Для работы журналистов на время чемпионата мира по хоккею в помещении велодрома, расположенного буквально в 300 метрах от «Минск-Арены», разместился медиа-центр.
Там можно получить всю необходимую информацию (журналы, буклеты, стартовые протоколы, результаты прошедших матчей).
Кто-то даже во время поединков предпочитает там оставаться. Благо, в помещении есть Интернет и большие телевизоры, где идет трансляция матчей.
Созданные для журналистов условия отмечает и Алмантс Поикантс из Латвии.
Алмант Поикантс, журналист (Латвия):
В принципе, я доволен всем: организацией, отношением. Можно в любое время работать в пресс-центре, все удобно. Немного неудобно переходить из одного здания в другое, проходить проверки. Это отнимает время.
Проверки осуществляются в целях безопасности. А вот переходы из одного здания в другое пришлись не всем по душе. Владимира из Санкт-Петербурга расстроило отсутствие скоростного транспорта между аренами, где проходят матчи.
Владимир, журналист (Россия):
Меня расстраивает отсутствие шатлов между аренами. Хотелось бы максимально быстро добираться до «Чижовка-Арены». Неудобные транспортные связи. Этот момент вызывает много вопросов.
Если говорить о каких-то неприятных нюансах, то многих журналистов огорчили проблемы с Интернетом.
Сирилл Паш, журналист (Швейцария):
Все организовано очень хорошо, правда, к сожалению, иногда возникают проблемы с Интернетом. То скорость передачи данных маленькая, то он вообще пропадает.
Если у иностранных журналистов этот момент мог вызвать легкую панику, представители СМИ Беларуси были готовы ко всему.
Артем, журналист (Беларусь):
В первый день чемпионата мы столкнулись с отсутствием подключения к wi-fi на арене. Благо, на всякий случай некоторые взяли с собой 3G-модемы, поэтому работа не останавливалась. А вот как приезжим журналистам пришлось, даже не представляю.
Работать на «Минск-Арене» довольно удобно. Здесь предусмотрены столики для журналистов, комфортные места. Волонтеры постоянно приносят стартовые протоколы и статистическую информацию о матчах, в том числе проходящих и на «Чижовка-Арене».
Добраться до микст-зоны и зала для пресс-конференций из ложи прессы, расположенной на пятом этаже арены, можно на лифте или по лестнице. После того, как тренеры дали свои комментарии, представителям СМИ предоставлено еще время для работы в пресс-зале.
Владимир же из Санкт-Петербурга пока старается никаких выводов не делать, ведь идет только третий день чемпионата.
Владимир, журналист (Россия):
Выводы буду делать через полторы недели. А пока могу сказать, что на всех турнирах (а это уже мой 9 чемпионат мира) в первые дни были проблемы. Идет притирка, устраняются какие-то нюансы. Уверен, все будет хорошо.
Оптимистично смотрит на дальнейшую работу и Сирилл Паш.
Сирилл Паш, журналист (Швейцария):
Я впервые на таком крупном турнире, поэтому пока не с чем сравнивать. Да, проблемы какие-то есть, но они, наверное, возникают на любом турнире. Верю, что белорусские работники приложат максимум усилий, чтобы нам, журналистам, было комфортно работать. Хотя даже сейчас я уже практически всем доволен.
Работа журналистов на чемпионате мира не менее важна, чем работа хоккеистов на льду. Каждый старается выложиться на 100%, чтобы подарить болельщикам настоящий праздник. Пока гости столицы не перестают восхищаться первенством. Так бы и дальше!