Чемпионат мира по хоккею в Минске. Как организована работа СМИ на турнире

Новости Беларуси. На мировое первенство в столице Беларуси съехалось 411 журналистов из нескольких десятков стран. Для того, чтобы ни одна мелочь не прошла мимо читателей, телезрителей и радиослушателей, организаторы приложили немало усилий. Все ли устраивает журналистов в Минске и удобно ли им работать? На эти вопросы искал ответы корреспондент ctv.by Дмитрий Руто.

Большинство представителей масс-медиа сконцентрированы у «Минск-Арены». И это понятно, ведь наибольшее количество аккредитованных журналистов представляют Беларусь. На главной арене страны как раз и выступает команда Глена Хэнлона, а также такие ведущие сборные, как США, Россия, Финляндия.

Для работы журналистов на время чемпионата мира по хоккею в помещении велодрома, расположенного буквально в 300 метрах от «Минск-Арены», разместился медиа-центр.

Там можно получить всю необходимую информацию (журналы, буклеты, стартовые протоколы, результаты прошедших матчей).

Кто-то даже во время поединков предпочитает там оставаться. Благо, в помещении есть Интернет и большие телевизоры, где идет трансляция матчей.

Созданные для журналистов условия отмечает и Алмантс Поикантс из Латвии.

Алмант Поикантс, журналист (Латвия):

В принципе, я доволен всем: организацией, отношением. Можно в любое время работать в пресс-центре, все удобно. Немного неудобно переходить из одного здания в другое, проходить проверки. Это отнимает время.

Проверки осуществляются в целях безопасности. А вот переходы из одного здания в другое пришлись не всем по душе. Владимира из Санкт-Петербурга расстроило отсутствие скоростного транспорта между аренами, где проходят матчи.

Владимир, журналист (Россия):

Меня расстраивает отсутствие шатлов между аренами. Хотелось бы максимально быстро добираться до «Чижовка-Арены». Неудобные транспортные связи. Этот момент вызывает много вопросов.

Если говорить о каких-то неприятных нюансах, то многих журналистов огорчили проблемы с Интернетом.

Сирилл Паш, журналист (Швейцария):

Все организовано очень хорошо, правда, к сожалению, иногда возникают проблемы с Интернетом. То скорость передачи данных маленькая, то он вообще пропадает.

Если у иностранных журналистов этот момент мог вызвать легкую панику, представители СМИ Беларуси были готовы ко всему.

Артем, журналист (Беларусь):

В первый день чемпионата мы столкнулись с отсутствием подключения к wi-fi на арене. Благо, на всякий случай некоторые взяли с собой 3G-модемы, поэтому работа не останавливалась. А вот как приезжим журналистам пришлось, даже не представляю.

Работать на «Минск-Арене» довольно удобно. Здесь предусмотрены столики для журналистов, комфортные места. Волонтеры постоянно приносят стартовые протоколы и статистическую информацию о матчах, в том числе проходящих и на «Чижовка-Арене».

Добраться до микст-зоны и зала для пресс-конференций из ложи прессы, расположенной на пятом этаже арены, можно на лифте или по лестнице. После того, как тренеры дали свои комментарии, представителям СМИ предоставлено еще время для работы в пресс-зале.

Владимир же из Санкт-Петербурга пока старается никаких выводов не делать, ведь идет только третий день чемпионата.

Владимир, журналист (Россия):

Выводы буду делать через полторы недели. А пока могу сказать, что на всех турнирах (а это уже мой 9 чемпионат мира) в первые дни были проблемы. Идет притирка, устраняются какие-то нюансы. Уверен, все будет хорошо.

Оптимистично смотрит на дальнейшую работу и Сирилл Паш.

Сирилл Паш, журналист (Швейцария):

Я впервые на таком крупном турнире, поэтому пока не с чем сравнивать. Да, проблемы какие-то есть, но они, наверное, возникают на любом турнире. Верю, что белорусские работники приложат максимум усилий, чтобы нам, журналистам, было комфортно работать. Хотя даже сейчас я уже практически всем доволен.

Работа журналистов на чемпионате мира не менее важна, чем работа хоккеистов на льду. Каждый старается выложиться на 100%, чтобы подарить болельщикам настоящий праздник. Пока гости столицы не перестают восхищаться первенством. Так бы и дальше!