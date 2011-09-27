БАТЭ – Барселона: футболисты испанского клуба прибыли в Минск

20 звездных игроков, 400 испанских болельщиков и около полусотни журналистов. Состав говорит сам за себя. Неудивительно, что звездную команду белорусские болельщики ждали более двух часов.

На плакатах — «Una foto por favor» — фото, пожалуйста. Чтобы звездный взгляд остановился на тебе, нужно как минимум сиять. И, желательно, в фирменных майках «Барселоны». С такой Екатерина даже в офисе не расстается. Для пущей убедительности нанесла собственную фамилию.

Екатерина Василенко, болельщица футбольного клуба «Барселона»:

Будем стараться с ними поговорить, естественно, они могут не ответить. Может быть, они люди суеверные, может быть, они не захотят общаться, может быть, толпа поклонников налетит, и мы не успеем.

Опасения девушки оправдались. Учитывая большую популярность футбольного клуба, а, значит, жаркие объятия фанатов, команда вышла через запасной ход. Поэтому игроков в аэропорту не увидели ни болельщики, ни журналисты. Спортивный интерес значительно поубавился, но уже через несколько минут болельщики ринулись в музыкальную атаку. Гимн «Барселоны» — хит сегодняшнего дня.

Виталий Шкабара, болельщик футбольного клуба «Барселона»:

Я вот с ребенком. Мы ещё маленькие. Нам ещё есть, куда расти. Поэтому мы постоим, подождём свою команду. Президент клуба нам уже автограф поставил — как вариант, тоже неплохо. Поэтому, если что, будем смотреть завтра на стадионе.

Действующего победителя Лиги чемпионов «Барселону» называют командой-легендой. Чего только стоит Лионель Месси — первый обладатель «Золотого мяча ФИФА» и лучший футболист мира прошлого года. Коллеги его называют новым Марадоной, а журналисты за невысокий рост — «блохой». Впрочем, рост на гонорарах не сказывается. Стоимость Месси — 100 млн. евро.

У звездных гостей — самая звездная гостиница. Ровно на сутки «Барселона» выкупила почти все номера. Как правило, в люксах располагаются директор и менеджеры клуба. Но на этот раз здесь поселили игроков. В полулюксах — массажисты, доктора и личный повар. Он, кстати, и будет готовить столь любимые испанцами супы-пюре. В остальном гости отдали предпочтения белорусской кухне.

На запах игроков идут сотни фанатов. Своих кумиров они пытаются увидеть даже через окна.

Приезд «Барселоны» в Минск должен стать спортивным событием года. Неудивительно, что уже за неделю все 30 тысяч билетов распроданы. Кстати, некоторые за большой футбол были готовы заплатить большую цену. На днях сотрудники правоохранительных органов задержали двух спекулянтов, которые предлагали прохожим квитки в три раза дороже. Сегодня кассы стадиона пустуют, зато вовсю работают букмекерские конторы.

Футбольный поединок состоится уже завтра на минском стадионе «Динамо». Результат, в отличие от букмекерских контор, непредсказуем. Единственное, на что можно сделать ставку, так это на красивую игру, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».