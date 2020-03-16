«Барыс» отказался от выступления в плей-офф Кубка Гагарина из-за запрета на спортивные мероприятия в Казахстане

Новости Беларуси. Коронавирус продолжает бить по мировому спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Стало известно, что хоккейный клуб «Барыс» отказался от дальнейшего выступления в плей-офф Кубка Гагарина. Речь о КХЛ.

В Казахстане с 15 марта по 15 апреля на территории страны действует запрет на проведение спортивных мероприятий. Таким образом, «Барыс» не сможет провести серию матчей плей-офф КХЛ на своей площадке. Поэтому руководство клуба приняло решение отказаться от участия в розыгрыше Кубка Гагарина сезона 2019/2020. Глава Международной федерации хоккея: решение об отмене чемпионата мира стоит за властями Швейцарии