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«Барыс» отказался от выступления в плей-офф Кубка Гагарина из-за запрета на спортивные мероприятия в Казахстане

16 марта 2020 20:31
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Новости Беларуси. Коронавирус продолжает бить по мировому спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Стало известно, что хоккейный клуб «Барыс» отказался от дальнейшего выступления в плей-офф Кубка Гагарина. Речь о КХЛ.

«Барыс» отказался от выступления в плей-офф Кубка Гагарина из-за запрета на спортивные мероприятия в Казахстане-1

В Казахстане с 15 марта по 15 апреля на территории страны действует запрет на проведение спортивных мероприятий. Таким образом, «Барыс» не сможет провести серию матчей плей-офф КХЛ на своей площадке. Поэтому руководство клуба приняло решение отказаться от участия в розыгрыше Кубка Гагарина сезона 2019/2020.

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«Барыс» отказался от выступления в плей-офф Кубка Гагарина из-за запрета на спортивные мероприятия в Казахстане-4

Об этом информирует официальный сайт команды из Нур-Султана. Руководит «барсами» белорусский специалист Андрей Скабелка. Это уже второй случай в Континентальной хоккейной лиги за последние несколько дней. Ранее из-за распространения коронавируса отказался от продолжения борьбы в Кубке Гагарина финский «Йокерит».

# Коронавирус # Фотофакт

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