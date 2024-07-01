Азаренко и Соболенко снялись с Уимблдонского турнира

В Лондоне стартовал третий в сезоне турнир серии «Большого шлема» – Уимблдон. Вот только в розыгрыше трофея старейшего мейджора впервые за долгие годы не примут участие представители нашей страны, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

К сожалению, Арина Соболенко и Виктория Азаренко были вынуждены сняться. У обеих – травма плеча. Соболенко объявила об этом после утренней тренировки. Таким образом, она не сумеет подтвердить 780 баллов за прошлогодний полуфинал. А вот Азаренко до последнего готовилась выйти на корт, но перед началом матча первого круга все-таки решила не участвовать в соревнованиях.