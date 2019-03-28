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Артём Цуран рассказал о том, как Минск готовится ко II Европейским играм

28 марта 2019 19:47
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Новости Беларуси. Все подробности о подготовке столицы ко II Европейским играм. Гости с детьми точно не потеряют своих чад в толпе: их будут регистрировать отдельно и выдадут специальные браслеты с номерами телефонов родителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.   

Артём Цуран рассказал о том, как Минск готовится ко II Европейским играм -1

Артём Цуран рассказал о том, как Минск готовится ко II Европейским играм -3

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Сейчас у нас около 50-ти гостиниц с общим номерным фондом, готовым принять более 10-ти тысяч человек. Многие болельщики наши уже сейчас интересуются, где бы можно было бы пожить не в городе, а за его пределами, то есть в агроусадьбах.       

Как Минск готовится ко II Европейским играм? Больше подробностей в видеоматериале.    

Артём Цуран рассказал о том, как Минск готовится ко II Европейским играм -6

# Европейские игры # Атрем Цуран # Фотофакт

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