Артём Цуран рассказал о том, как Минск готовится ко II Европейским играм

Новости Беларуси. Все подробности о подготовке столицы ко II Европейским играм. Гости с детьми точно не потеряют своих чад в толпе: их будут регистрировать отдельно и выдадут специальные браслеты с номерами телефонов родителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Сейчас у нас около 50-ти гостиниц с общим номерным фондом, готовым принять более 10-ти тысяч человек. Многие болельщики наши уже сейчас интересуются, где бы можно было бы пожить не в городе, а за его пределами, то есть в агроусадьбах.